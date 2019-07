VIDEO: बेन कटिंग के इंटरव्यू में कूदे युवराज सिंह, पूछा- कब है शादी?

इन दिनों ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग का रोमांच जोरों पर है। इस लीग में युवराज सिंह (Yuvraj Singh), क्रिस गेल, बेन कटिंग जैसे सितारे अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्रिकेट मैदान पर अपने चौकों-छक्कों से मनोरंजन करने के साथ-साथ ये खिलाड़ी मैदान के बाहर भी जमकर मस्ती कर रहे हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह भी इस लीग में फुड मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वह बेन कटिंग के एक इंटरव्यू के बीच में कूद पड़े और पूछने लगे कि शादी कब है?

दरअसल, बेन कटिंग का इंटरव्यू एंकर इरिन हॉलैंड ले रही थीं। बता दें कि हॉलैंड कटिंग की मंगेतर भी हैं और ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। जब हॉलैंड, बेन कटिंग का इंटरव्यू कर रही थी। तभी अचानक इस इंटरव्यू के बीच में युवराज सिंह आ जाते हैं।

GT20 Canada: पुराने रंग में दिखे युवी, धमाकेदार पारी खेल सोशल मीडिया पर छाए

युवराज सिंह इंटरव्यू के बीच में बेन कटिंग और इरिन हॉलैंड से अचानक सवाल पूछते हैं- आप लोग शादी कब करने जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर युवराज का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

युवराज और कटिंग मुंबई इंडियंस में टीममेट हैं और साथ ही आईपीएल खेलते हैं। युवराज सिंह के इस सवाल का जवाव इरिन हॉलैंड ने टि्वटर पर दिया है। हॉलैंड ने युवराज सिंह को टैग करते हुए ट्वीट किया है- तुम चिंता मत करो। बेन कटिंग और मैं तुम्हें जरूर बुलाएंगे।

फैन्स भी युवराज सिंह के इस वीडियो पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

That’s added a new dimension to photo bombing! — Gautam Bhimani (@gbhimani) July 27, 2019

This is what Indians do to their friends. 😂 — Zabyan (@zab07) July 28, 2019

बता दें कि 2011 विश्व कप के 'मैन ऑफ द मैच' रहे युवराज सिंह ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग में काफी धमाल मचा रहे हैं। वह टोरंटो नेशनल्स के कप्तान हैं। हालांकि, अपने डेब्यू में धीमी पारी के लिए उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। लेकिन 37 वर्षीय युवराज जल्दी ही फॉर्म में लौट आए और उन्होंने 21 गेंद पर 35, 26 गेंद पर 45 रन की पारियां खेलीं। उनकी टीम अंक तालिका में पांचवें नंबर है। उन्हें दो हार और एक जीत का सामना करना पड़ा है।

वहीं, बेन कटिंग इमोंटन रॉयल्स की टीम में हैं और उन्होंने 24 गेंदों पर 43 रन की शानदार पारी खेली थी। इसमें 4 छक्के शामिल थे।