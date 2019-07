युवराज सिंह ने भारतीय टीम में इस बल्लेबाज को माना नंबर चार के लिए सबसे बेहतर

पूर्व हरफनमौला युवराज सिंह का मानना है कि भारत को आखिरकार ऋषभ पंत के रूप में चौथे नंबर का बल्लेबाज मिल गया है। उन्होंने कहा कि लंबे कैरियर के लिये पंत को सही तरीके से निखारने की जरूरत है। पंत ने विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 32 और बांग्लादेश के खिलाफ 41 गेंद में 48 रन बनाये।

युवराज ने ट्वीट किया, ''आखिर में हमें भविष्य का चौथे नंबर का बल्लेबाज मिल गया है। उसे सही तरीके से निखारने की जरूरत है। पंत को चोटिल शिखर धवन के स्थान पर इंग्लैंड में जारी विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ 29 गेंदों पर 32 रन और मंगलवार को बांग्लादेश के साथ मैच में 41 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली।

I think finally we have found our no 4 batsman for the future ! Let’s groom him properly yeah ! @RishabPant777