विजय हजारे ट्रॉफी में रिजर्व डे न होने से नाराज हैं युवराज और हरभजन

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से विजय हजारे ट्रॉफी में रिजर्व डे न होने पर सवाल किया है। रिजर्व डे न होने के कारण पंजाब की टीम सेमीफाइनल में नहीं जा सकी।

क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु द्वारा रखे गए 175 रनों के जवाब में पंजाब ने 13 ओवरों में दो विकेट खोकर 52 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश आ गई और मैच रद्द कर दिया गया। लीग चरण में ज्याद मैच जीतने के कारण तमिलनाडु को सेमीफाइनल में जगह मिली।

INDvsSA: कप्तान विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ यह खास रिकॉर्ड

VIDEO: शमी बोले- टीम को अपनी धुन पर नचाना अच्छा लगता है

युवराज ने ट्वीट में लिखा, “पंजाब के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ एक और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम। एक बार फिर मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया और अंकों के आधार पर हम सेमीफाइनल में नहीं जा सकते। क्यों हमारे पास रिजर्व डे नहीं है। या फिर यह वो घरेलू टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई के लिए मायने नहीं रखता।”

Again an unfortunate result for Punjab against TN in the Vijay Hazare tournament , again Punjab cruising and game abandoned due to bad weather, and on points we don’t go to semis ! Why don’t we have a reserve day ? Or is it domestic tournament it doesn’t really matter ? @BCCI — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) October 22, 2019

पंजाब के क्रिकेटर मनदीप सिंह ने भी टि्वटर पर इस बात पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने लिखा था, “लीग चरण में बेहतरीन क्रिकेट खेलना क्वालीफाई करना मुश्किल है। अब हम बारिश के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं वो भी बिना क्वार्टर फाइनल खेले। यह बेहद निराशाजनक है।”

Played outstanding cricket in the league stage in a very tough A/B group and qualified for the knock outs brilliantly. Now we’re out of the tournament without even playing the quarter finals due to rain. #reallydisappointed #VijayHazareTrophy #punjabteam @BCCI — Mandeep Singh (@mandeeps12) October 21, 2019

मनदीप को हरभजन का साथ मिला। हरभजन ने उनके ट्वीट का जवाब में लिखा, “खराब नियम, इन टूर्नामेंट में रिजर्व डे नहीं है। बीसीसीआई को इसे देखना चाहिए और इसे बदलना चाहिए।”