Hindi News क्रिकेट युवराज सिंह की ऑल टाइम प्लेइंग XI में धोनी को जगह नहीं, रोहित-कोहली और सचिन समेत फ्लिंटॉफ शामिल

युवराज सिंह की ऑल टाइम प्लेइंग XI में धोनी को जगह नहीं, रोहित-कोहली और सचिन समेत फ्लिंटॉफ शामिल

Yuvraj Singh all time playing XI- युवराज सिंह ने हाल ही में अपनी ऑल टाइम फेवरेट प्लेइंग XI चुनी है। इसमें उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और एंड्रयू फ्लिंटॉफ को जगह दी है।

theft in former cricketer yuvraj singh house in panchkula 75 thousand rupees and gold jewelery missi