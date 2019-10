विजय हजारे 2019: 16 देशों के युवा क्रिकेटरों ने देखा फाइनल मैच

Vijay Hazare 2019: बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे 16 विभिन्न देशों के 18 लड़कों एवं लड़कियों ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तमिलनाडु और हैदराबाद के बीच खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल को देखा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टि्वटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बच्चों को स्टेडियम में देखा जा सकता है।

पहले यह बताया गया था कि बीसीसीआई खेल और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर अभी 16 देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी कर रहा है, ताकि उन्हें भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के साथ प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल को लंदन में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक में घोषणा की थी कि भारत 16 साल से कम उम्र के लड़कों एंव लड़कियों के लिए क्रिकेट प्रशिक्षण आयोजित करेगा।

यह बच्चे बोत्सवाना, कैमरून, केन्या, मोजाम्बिक, मॉरीशियस, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, मलेशिया, सिंगापुर, जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिजी और तंजानिया के हैं। वे महीने भर चलने वाले शिविर में भाग ले रहे हैं जो एक अक्टूबर से एनसीए में अकादमी प्रमुख और भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ की देखरेख में शुरू हुआ था।

Some global talent in attendance here at the M Chinnaswamy stadium.

Great initiative by the BCCI, Ministry of External Affairs and Ministry of Youth Affairs & Sports. #VijayHazare #KARvTN pic.twitter.com/mLJ0IHfUHz