जब ऑस्ट्रेलियन PM ने ऋषभ पंत से पूछा, आपने ही स्लेजिंग की थी?

सिडनी टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों की मेजबानी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन ने की थी। वह सिडनी में क्रिबिली में अपने घर पर दोनों टीमों से मिले। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम को बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब भारत के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत से मिले तो यह मुलाकात काफी मजेदार रही।

इस मुलाकात की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने ऋषभ पंत से मिलते ही पूछ लिया कि, उन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की स्लेजिंग की है। जब टीम इंडिया के मैनेजर सुनील सुब्रहमण्यम ने ऋषभ पंत का प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन से परिचय कराया तो पंत ने मुस्कराते हुए स्कॉट से हाथ मिलाया।

इस पर ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने पंत से हंसते हुए पूछा- ओह आप! आपने ही स्लेजिंग की थी? आपका स्वागत है, हमें भी कॉम्पिटिटिव खेल पसंद है।''

बता दें कि भारतीय युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पेन के साथ कई मौकों पर स्लेजिंग की। पेन ने भी उन्हें जवाब दिए। मेलबर्न टेस्ट के दौरान टिम पेन और ऋषभ पंत के बीच मजेदार स्लेजिंग देखने को मिली थी।

मेलबर्न टेस्ट के दौरान टिम पेन और ऋषभ पंत के बीच काफी कमेंट्स हुए थे। हालांकि, इन सबकी शुरुआत टिम पेन ने की थी। पेन ने पंत से कहा था कि जब वह अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने ले जाएं तो क्या वह उनके बच्चे के लिए बेबी सिटर का काम करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय वनडे टीम में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो गई है। ऐसे में धोनी के आने पर पंत टीम से बाहर हो जाएंगे और वह बेबी सिटर की भूमिका निभा सकते हैं।

इसके बाद मैच के चौथे दिन जब टिम पेन बल्लेबाजी कर रहे थे। तब पंत ने टिम पेन को इस बात का जवाब दिया था। पंत ने स्लिप में खड़े मयंक अग्रवाल से पूछा था कि क्या तुमने कभी अस्थाई कप्तान देखा है। पंत यही नहीं रूके थे, उन्होंने बॉलिंग कर रहे रवींद्र जडेजा से कहा कि पेन को आउट करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि यह सिर्फ बोलते ही हैं और कुछ नहीं करते।

