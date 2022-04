IPL 2022: शिखर धवन के प्रपोजल को लड़की ने ठुकराया, जवाब में बोले- कोहिनूर हीरा छोड़ रही हो तुम

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन बहुत ही मस्तमौला इंसान हैं। पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे धवन ने एक किस्सा सुनाया कि कैसे उनके प्रपोजल को एक लड़की ने ठुकराया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Wed, 06 Apr 2022 05:44 PM

