रोहित शर्मा ने शेयर किया थनबर्ग की स्पीच लोगों ने कर दिया TROLL

लिमिटेड ओवर फॉरमैट में टीम इंडिया के उप-कप्तान रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर युवा जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की स्पीच शेयर की। रोहित ने इस स्पीच को प्रेरणादायी बताया। स्वीडन की थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने में नाकाम रहने पर फटकार लगाई थी। हालांकि रोहित को इस ट्वीट के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है।

कुछ फैन्स ने लिखा कि खुद के घर 10 एसी चलाकर ऐसी स्पीच शेयर करने का कोई फायदा नहीं, तो वहीं एक फैन ने तो यहां तक लिख दिया कि रोहित को लड़की के बैट से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पेड़ काटकर बैट बनाए जाते हैं। सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए 16 साल की थनबर्ग ने वैश्विक नेताओं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने में नाकाम हो कर उनकी पीढ़ी से विश्वासघात करने का आरोप लगाया था।

Leaving the saving of our planet to our children is utterly unfair. @GretaThunberg, you're an inspiration. There are no excuses now. We owe the future generations a safe planet. The time for change is now.https://t.co/THGynCSLSI — Rohit Sharma (@ImRo45) September 24, 2019

ये स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। रोहित ने ट्विटर के जरिए वैश्विक नेताओं से अपील की कि वे कुछ कदम उठाएं। रोहित ने ट्वीट किया, 'अपने ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी अपने बच्चों पर छोड़ना बेहद गलत है। ग्रेटा थनबर्ग, आप प्रेरणा हो। अब कोई बहाना नहीं है। भविष्य की पीढ़ियों को हमें सुरक्षित ग्रह देना होगा। बदलाव का समय अब है।' स्वीडन की थनबर्ग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लगातार बढ़ रहे युवा आंदोलन का वैश्विक चेहरा बनती जा रही हैं।

कुछ ऐसे ट्रोल हो गए रोहित शर्मा-

Cricket bat is made of wood by cutting trees



Cricket ball made of leather, leather industry is responsible for huge amount of water,air,soil pollution



U must be using AC,luxury cars which too contribute in global warming



Since you r inspired by her hope U will stop using these — Scar (@RAC7R) September 24, 2019

First practice what you preach. Give up luxury cars, animal food etc.😎



If you don't understand politics behind this, at least stay aside. life outside your cricket stadium is more complex than you can think. — Sheshappanna (@Supreme_Indian) September 24, 2019

Mr. Hypocrite-



1. Firstly sell your posh cars and stop using all luxuries things affecting our environment.



2. Secondly ask @BCCI to stop day night international and ipl matches coz it involves wastage of drinking water in drought prone states like Maharashtra and Tamil Nadu. — Himanshu Singla(Hinduwaadi,Viratian,Akkian) (@akashsingla15) September 24, 2019