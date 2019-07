यॉर्कशर लेग स्पिनर जोश को ट्रेनिंग के दौरान लगी गेंद, सिर में फ्रैक्चर

यॉर्कशर लेग स्पिनर जोश पोएस्डेन को ट्रेनिंग सत्र के दौरान सिर में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद वह करीब तीन महीने के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। हेडिंग्ले में ट्रेनिंग के दौरान जोश को टीम साथी की गेंद सिर के एक हिस्से में लग गयी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां सीटी स्कैन में सिर के भीतरी हिस्से में खून के रिसाव की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने उनके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद जताई है, लेकिन वह तीन महीने तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे।

जोश ने कहा, “मैं एक खिलाड़ी को गेंद डाल रहा था जबकि उन्होंने मुझे जब वापिस गेंद फेंकी तो वह सीधे मेरे सिर के एक हिस्से में लगी। यह मेरी गलती ही है कि मैं लेग स्पिन के बजाय ऑफ स्पिन करा रहा था और वह सीधे मेरे सिर पर लग गई।”

उन्होंने कहा,“ जब मुझे गेंद लगी तो यह बहुत तेज नहीं लगी लेकिन बाद में मेरा दर्द बढ़ता चला गया और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मेरा अस्पताल में सीटी स्कैन हुआ और पता चला कि मेरे सिर के अंदर खून का रिसाव हुआ है, लेकिन यह मेरे दिमाग तक नहीं गया। मेरे दिमाग में हल्की चोट लगी है जिस कारण से मुझे न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ा जहां मुझे 36 घंटे तक निगरानी में रखा गया।”

BREAKING: The Yorkshire County Cricket Club can confirm that leg-spinner Josh Poysden has been ruled out for the remainder of the 2019 season with a fractured skull suffered in training on Monday. #OneRose pic.twitter.com/LsRiVJ88X2