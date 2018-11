PAKvsNZ; 2nd Test: यासिर शाह की रिकॉर्डतोड़ गेंदबाजी से मुश्किल में फंसी न्यूजीलैंड की टीम

यासिर शाह (8/41) की शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने दुबई टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पहली पारी 90 रनों पर समेट कर उसे फॉलोआन खेलने पर मजबूर कर दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में तीसरे दिन स्टम्प्स तक 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए लिए हैं। टॉम लाथम (44) और रॉस टेलर (49) नाबाद हैं। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 418 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन स्टम्प्स तक बिना कोई विकेट गंवाए अपनी पहली पारी में 24 रन बना लिए थे। यासिर शाह ने तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम को संभलने का मौका नहीं दिया और आठ बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए 90 के स्कोर पर उसकी पारी समेट दी।

Best bowling figures in a Test innings for Pakistan.

Abdul Qadir 9 for 56 vs. England at Lahore (1987)

Sarfaraz Nawaz 9 for 86 vs. Australia at Melbourne (1979)@Shah64Y 8 for 41 vs. New Zealand at Dubai (2018) pic.twitter.com/IVNlhhN56u