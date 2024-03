यशस्वी जायसवाल और आर अश्विन का IND vs ENG टेस्ट सीरीज में कहर, देखें सबसे ज्यादा रन और विकेट चटकाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

ऐप पर पढ़ें

IND vs ENG Most Runs and Wickets Top 5 List- रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4-1 से धूल चटाकर 'बैजबॉल' की हेकड़ी निकाली। इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम की अगुवाई में अपनी आक्रमक शैली के दम पर पूरी दुनिया में धूम मचाई थी, मगर भारतीय टीम ने अपनी सरजमीं पर 'बैजबॉल' को आईना दिखाया और बताया कि यहां किसी की नहीं चलती। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4-1 से रौंदकर घर पर लगातार अपनी 17वीं सीरीज जीती। भारत की इस जीत में युवा खिलाड़ियों का काफी अहम रोल था। विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी का भरपूर फायदा युवा खिलाड़ियों ने उठाया और अंग्रेजो को दांतो तले उंगली चबवाने को मजबूर किया। आइए एक नजर डालते हैं IND vs ENG टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन और विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की सूची पर-

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टॉप-5 रन स्कोरर

इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल 712 रनों के साथ टॉप पर रहे। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने इस सीरीज में रनों का अंबार लगाते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े। वह सुनील गावस्कर के बाद पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने एक सीरीज में 700 रनों का आंकड़ा पार किया है। यशस्वी ने यह रन 89 के बेमिसाल औसत के साथ बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम दो दोहरे शतक भी शामिल हैं।

यशस्वी जायसवाल के अलावा IND vs ENG टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में दो और भारतीय हैं। दूसरे नंबर पर शुभमन गिल 452 रनों के साथ मौजूद हैं, वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी इस सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हिटमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में दो शतक के साथ 400 रन बनाए।

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की इस सूची में दो इंग्लिश बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट हैं। क्रॉली 407 रनों के साथ तीसरे तो, डकेट 343 रनों के साथ 5वें पायदान पर हैं। डकेट को पूरी सीरीज के दौरान अच्छी शुरुआत तो मिली, मगर वह एक भी इसे शतक में तबदील नहीं कर पाए।

यशस्वी जायसवाल- 712

शुभमन गिल- 452

जैक क्रॉली- 407

रोहित शर्मा- 400

बेन डकेट- 343

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टॉप-5 विकेट टेकर

भारतीय स्पिनर आर अश्विन IND vs ENG टेस्ट सीरीज में 26 विकेट के साथ इस सूची के टॉप पर रहे हैं। अपने टेस्ट करियर के 100वें टेस्ट में 9 विकेट चटकाकर इस भारतीय ने इस सूची में बाजी मारी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची में चार भारतीय हैं। अश्विन के अलावा इस सूची में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, वहीं एकमात्र इंग्लिश गेंदबाज टॉम हार्टली हैं।

आर अश्विन- 26

टॉम हार्टली- 22

जसप्रीत बुमराह- 19

रविंद्र जडेजा- 19

कुलदीप यादव- 19