धौनी की तारीफ करते हुए ICC ने की 'चोरी', ब्रॉक लैसनर के मैनेजर ने मांगा हर्जाना

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार वापसी की। धौनी ने मेलबर्न में खेले गए तीसरे वनडे में 114 गेंद में नाबाद 87 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज 2-1 से अपने नाम की। धौनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) पहले वनडे में 96 गेंद में 51 रन बनाए जबकि अगले दो वनडे में 55 और 87 रन की पारियां खेलीं। उनकी इन शानदार पारियों के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया।

महेंद्र सिंह धौनी की शानदार वापसी के लिए देश-विदेश में उवकी तारीफ हो रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी धौनी को स्पेशल बधाई दी, लेकिन उन्हें बधाई देते हुए एक गलती कर दी। दरअसल, आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा MCG पर खेली नाबाद 87 रन की पारी की तारीफ की।

क्रिकेट वर्ल्ड कप ने धौनी की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा- 'खाओ, नींद लो, मैच फिनिश करो और इसे दोहराओ।' लेकिन यह लाइंस आईसीसी की नहीं हैं। यह लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर के लिए लिखी गई हैं।

इस ट्वीट पर लैसनर मैनेजर पॉल हेमैन ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया ये लाइन उनकी हैं, जो ब्रॉक लैसनर के लिए लिखी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि धौनी सचमुच शानदार हैं, लेकिन आईसीसी के इस मंत्र पर उन्होंने सवाल उठाए हैं।

पॉल हेमैन ने लिखा- आईसीसी ने धौनी की तारीफ में उन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो उनके हैं और जिसे उन्होंने फेमस किया है। हेमैन के मुताबिक, ब्रॉक लेसनर के लिए वह इन शब्दों की इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस लाइन पर उनका हक है और आईसीसी उन्हें नकद, चेक, स्टॉक या क्रिप्टोकरेंसी द्वारा इसका भुगतान करे। यानी हेमैन ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से मजाकिया रूप से हू-ब-हू बयान इस्तेमाल करने का हर्जाना मांगा।

My most (in)sincere compliments to @cricketworldcup for promoting the amazing @msdhoni by paraphrasing my mantra for @WWE #UniversalChampion @BrockLesnar #EatSleepConquerRepeat. Our royalties may be paid in cash, check, stock or cryptocurrency. https://t.co/sGtIALzso1