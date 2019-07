विश्व कप विजेता इंग्लैंड को WWE लीजेंड देंगे ये खास तोहफा

ICC World Cup 2019 Final: आईसीसी विश्व कप खिताब जीतने वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अभी भी बधाईयां मिल रही हैं। इन बधाई देने वालों में अब एक नया नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पहलवान ट्रिपल एच का भी जुड़ गया है।

ट्रिपल एच ने ना केवल विश्व कप जीतने पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बधाई दी है बल्कि इयोन मोर्गन और उनकी टीम के खिलाड़ियों को खास बनाए हुए चैंपियनशिप बेल्ट भी देने की घोषणा की है।

ट्रिपल एच ने ट्वीट कर कहा, “एक अविश्वसनिय टूर्नामेंट और शानदार फाइनल। चैंपियंस की हकदार, इंग्लैंड को विश्व कप जीतने पर ढेर सारी बधाई। खास तरीके से बनाई गई यह चैंपियनशिप आपका।”

An incredible tournament, an awe-inspiring final, and a team of worthy champions. Congratulations to @EnglandCricket for winning the ICC Men’s @CricketWorldCup 2019! This custom @WWE Championship is YOURS! @WWEUK pic.twitter.com/hSesoSIwcc