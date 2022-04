WTC Points Table में साउथ अफ्रीका को जबरदस्त फायदा, जानिए किस नंबर पर है टीम इंडिया

WTC 2021-23 Points Table में साउथ अफ्रीका की टीम का फायदा हुआ है, जबकि बांग्लादेश की टीम सातवें से आठवें पायदान पर खिसक गई है। भारतीय टीम अभी भी तीसरे पायदान पर विराजमान है। पाकिस्तान चौथे नंबर पर है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vikash Gaur Mon, 04 Apr 2022 03:00 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.