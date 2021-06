WTC फाइनल के लिए BCCI ने चुनी 15 सदस्यीय टीम, जानिए कौन IN और कौन OUT

18 जून से साउथम्पटन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में मयंक अग्रवाल को जगह नहीं मिली है। इसके अलावा अक्षर पटेल भी 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में ऋषभ पंत और ऋद्धिमान साहा दोनों को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज भी इस 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर भी 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं।

