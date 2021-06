WTC फाइनल में डिफेंस से लेकर अटैक तक, सबके लिए तैयार टीम इंडिया- देखें वीडियो

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से ठीक सात दिन बाद 18 जून से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इन दिनों साउथम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में ही प्रैक्टिस कर रही है, जिस मैदान पर यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जाना है। प्रैक्टिस के दौरान जहां ऋषभ पंत, रोहित शर्मा अटैक करते दिखे, तो वहीं चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने ज्यादा ध्यान अपने डिफेंस पर दिया। आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने जमकर गेंदबाजी की प्रैक्टिस की।

