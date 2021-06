WTC Final IND vs NZ: मैच से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा की ये तस्वीरें हुईं वायरल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐतिहासिक फाइनल मैच आज से साउथम्पटन के द एजेस बाउल स्टेडियम में खेला जाना है। बारिश के चलते पहले दिन के पहले सेशन का खेल धुल गया है। मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। फाइनल मैच की तैयारी के दौरान विराट नेट्स पर रोहित को गेंद थ्रोडाउन करते नजर आए, इसके अलावा विराट ने रोहित के साथ कुछ बल्लेबाजी टिप्स भी शेयर किए।

मैच की तैयारी को लेकर स्टार स्पोर्ट्स पर एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें विराट नेट्स पर रोहित के पास गए और उनको बल्लेबाजी के टिप्स देते नजर आए। इसके अलावा विराट ने गेंद भी थ्रोडाउन की, जिस पर रोहित बल्लेबाजी करते दिखे। साउथम्पटन में मैच से एक दिन पहले से बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते ही पहले सेशन का खेल धुल गया है।

Virat was seen sharing his experience with Rohit in the nets. Also Kohli sent down some throwdowns to Ro. #WTCFinal #WTCFinal2021 pic.twitter.com/2RssCjLvmg