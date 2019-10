INDvSA: ऋद्धिमान साहा ने पकड़े Stunning कैच, देखते रह गए सभी खिलाड़ी

भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में जीत की ओर अग्रसर है। भारत के पहली पारी में बनाए 601 के भारी भरकम स्कोर के आगे दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 275 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 326 रन की विशाल बढ़त हासिल हुई। विराट कोहली ने इसके बाद से बल्लेबाजी ना करके दक्षिण अफ्रीका को फॉलोऑन देकर दोबारा बल्लेबाजी का न्योता दिया।

भारत की मजबूत गेंदबाजी लाइन अप के सामने प्रोटियाज टीम को एक बार फिर दिक्कत हुई और 150 रन तक आते आते उनके सात विकेट गिर चुके हैं। भारत को इस स्थिति में पहुंचाने का श्रेय गेंदबाजों के साथ-साथ भारत के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा को भी जाता है।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में कई बेहतरीन कैच लपके। तेज गेंदबाज उमेश यादव की गेंद पर विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने बाएं तरफ हवा में डाइव मारकर डि ब्रूयन का जबरदस्त कैच पकड़ा। इसके अलावा उन्होंने कप्तान फैफ डू प्लेसी का शानदार कैच पकड़ा।

यहां देखें साहा के जबरदस्त कैच-

Fantastic catch by Saha.. justifying his selection and why he is considered the best in the business #INDvsSA pic.twitter.com/N83BuVNkFL