ऋद्धिमान साहा की दमदार वापसी, इंडिया-ए की विंडीज-ए पर 71 रनों की बढ़त

India A vs West Indies A 1st unoffical Test 2019: निचले क्रम में शिवम दुबे और ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों के दम पर इंडिया-ए ने यहां सर विवियन रिचडर्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज-ए पर 71 रनों की बढ़त ले ली है। विंडीज-ए को पहली पारी में228 रनों पर ढेर करने के बाद इंडिया-ए ने दूसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक आठ विकेट के नुकसान पर 299 रन बना लिए हैं। साहा 61 रन बनाकर नाबाद हैं।

चोट के कारण एक साल से ज्यादा समय तक भारतीय टीम से बाहर रहने वाले साहा का चयन अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए हुआ है। वह लय में होने का संकेत देते हुए 146 गेंद में 61 रन पर क्रीज पर डटे हुए है। इस दौरान उन्होंने छह चौके भी लगाए।

अपने पहले दिन के स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों से आगे खेलने उतरी इंडिया-ए के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। 168 के कुल स्कोर पर मेहमान टीम ने अपने पांच बल्लेबाज खो दिए थे।

