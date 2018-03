OMG: साहा के बल्ले से बरसे छक्के-चौके, 20 बॉल में 100 रन ठोककर बनाया रिकॉर्ड

भारतीय टेस्ट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो भारत में ही नहीं, दुनिया में भी किसी और बल्लेबाज ने नहीं किया है। ऋद्धिमान साहा ने आज अपनी बैटिंग का सबसे आक्रामक रूप दिखाते हुए टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक ठोक दिया। इस मामले में उन्होंने दुनिया के सबसे तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पछाड़ दिया है।

A blistering batting performance by Wriddhiman Saha @Wriddhipops in JC Mukherjee trophy, Scored 102 in just 20 balls for @Mohun_Bagan @SGanguly99 @vikrantgupta73 @TomMoodyCricket @SunRisers @davidwarner31 @IPL #IPL2018 #IPL #jcmukherjee #MohunBagan pic.twitter.com/r2pDCQmFxX