ऋद्धिमान साहा ने शेयर किया इमोशनल VIDEO, जीत लेगा सबका दिल

विश्व कप में खेल रही विराट कोहली की टीम के अलावा भी भारत की एक और टीम है, जो अंतरराष्ट्रीय दायरे में जानी जाती है। हो सकता है यह टीम उतनी लोकप्रिय न हो, जितनी कोहली की टीम। लेकिन जितनी मेहनत यह टीम करती है उसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। पिछले अप्रैल में भारत ने अंतरराष्ट्रीय टी-20 व्हील चेयर क्रिकेट सीरीज में बांग्लादेश को 3-0 से हराया।

इस टीम की कप्तानी रमेश सारतपे है, जिनके नेतृत्व में टीम ने क्लीन स्वीप किया। मई में इस टीम ने इंडिया ने व्हील चेयर एशिया कप में भाग लिया। टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन पाकिस्तान से हार गई।

भारत अब 2019 में पहले फिजिकल डिसेब्लिटी वर्ल्ड कप सीरीज में भाग लेगा। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में 3 से 13 अगस्त तक खेला जाएगा। जुलाई में इनका एक अभ्यास सत्र होगा, जिसमें उन्हें अफगानिस्तान से मैच खेलना होगा। इसके बाद टीम इंग्लैंड रवाना होगी।

इन खिलाड़ियों के अलावा भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिजिकली चैलेंजड हैं और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वे अपनी शारीरिक अक्षमताओं को बाधा नहीं बनने देना चाहते।

हाल ही में भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने फिजिकली चैलेंजड लोगों को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी समर्पण भावना को देखा जा सकता है। उन्होंने कैप्शन लिखा- क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक भावना है। सौरव की शानदार स्प्रिट और खेल के प्रति उनका प्यार।

Cricket is not just a game, it an emotion. Sourav's Indomitable spirit and love for the game. Respect.



