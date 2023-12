ऐप पर पढ़ें

WPL Auction 2024 Live Telecast: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल (WPL) के दूसरे सीजन की नीलामी शनिवार 9 दिसंबर को मुंबई में होने वाली है। इस बार नीलामी में कुल 165 खिलाड़ियों की बोली लगेगी जिसमें 104 भारतीय और 61 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगी। इन 61 विदेशी खिलाड़ियों में 15 एसोसिएट नेशन की प्लेयर्स होंगी। WPL 2024 का आगाज अगले साल फरवरी मार्च में होने की संभावनाएं हैं, हालांकि अभी तक अधिकारिक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। नीलामी के बाद बीसीसीआई जल्द इसका भी ऐलान करेगा। नीलामी में शामिल 5 टीमों- दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वारियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर- के पास कुल 30 स्लॉट खाली हैं, जिसमें 9 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 165 खिलाड़ियों में से किन 30 प्लेयर्स की किस्मत चमकती है। आइए डब्ल्यूपीएल ऑक्शन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

WPL Auction 2024 कब और कहां होगा?

Women's Premier League Auction 2024 शनिवार 9 दिसंबर को मुंबई में होगा।

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन 2024 कितने बजे शुरू होगा।

वुमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन 2024 भारतीय समयानुसार दोपहर ढाई बजे शुरू होगा।

WPL Auction 2024 को टीवी पर कैसे देखें लाइव?

Women's Premier League Auction 2024 का लाइव प्रसारण टीवी पर स्पोर्ट्स 18 के विभिन्न चैनलों के साथ कलर्स सिनेप्लेक्स पर हिंदी भाषा में होगा।

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

वुमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहीं इस नीलामी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

WPL Auction 2024 में कितने खिलाड़ियों की बोली लगेगी?

Women's Premier League Auction 2024 में इस बार कुल 165 खिलाड़ियों की बोली लगेगी जिसमें 104 भारतीय और 61 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगी।

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में किस टीम के पास कितना पैसा और कितने स्लॉट बाकी?

दिल्ली कैपिटल्स

खिलाड़ियों की संख्या: 15 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 5 | कुल पैसा खर्च: 11.25 करोड़ | पर्स शेष: 2.25 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 3 | विदेशी स्लॉट: 1

गुजरात जाएंट्स

खिलाड़ियों की संख्या: 08 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 3 | कुल पैसा खर्च: 7.55 करोड़ | पर्स शेष: 5.95 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 10 | विदेशी स्लॉट: 3

मुंबई इंडियंस

खिलाड़ी की संख्या: 13 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 5 | कुल पैसा खर्च: 11.4 करोड़ | पर्स शेष: 2.1 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 5 | विदेशी स्लॉट: 1

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

खिलाड़ियों की संख्या: 11 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 3 | कुल पैसा खर्च: 10.15 करोड़ | पर्स शेष: 3.35 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 7 | विदेशी स्लॉट: 3

यूपी वारियर्स

खिलाड़ियों की संख्या: 13 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 5 | कुल पैसा खर्च: 9.5 करोड़ | पर्स शेष: 4 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 5 | विदेशी स्लॉट: 1