WPL Auction 2023 Live Streaming: वुमेंस प्रीमियर लीग का ऑक्शन आज; जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

WPL 2024 Auction Live Streaming: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) शनिवार 9 दिसंबर को मुंबई में महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की मिनी-नीलामी आयोजित करेगा। इस नीलामी में सभी पांच फ्रेंचाइजी-दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वारियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर-अपनी टीम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। नीलामी में कुल 165 प्लेयर्स हिस्सा लेंगी जिसमें अधिकतम 30 प्लेयर्स की किस्मत चमकने के चांस है क्योंकि इतने ही स्लॉट खाली है। इन 165 खिलाड़ियों में 104 भारतीय तो 61 विदेशी खिलाड़ी हैं। नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों के 9 स्लॉट खाली है, ऐसे में कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा होने वाला है।

WPL 2024 Auction Live Streaming When and Where to watch Womens Premier League Auction

WPL Auction 2024 कब और कहां होगा?

Women's Premier League Auction 2024 शनिवार 9 दिसंबर को मुंबई में होगा।

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन 2024 कितने बजे शुरू होगा।

वुमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन 2024 भारतीय समयानुसार दोपहर ढाई बजे शुरू होगा।

WPL Auction 2024 को टीवी पर कैसे देखें लाइव?

Women's Premier League Auction 2024 का लाइव प्रसारण टीवी पर स्पोर्ट्स 18 के विभिन्न चैनलों के साथ कलर्स सिनेप्लेक्स पर हिंदी भाषा में होगा।

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

वुमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहीं इस नीलामी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

WPL Auction 2024 में कितने खिलाड़ियों की बोली लगेगी?

Women's Premier League Auction 2024 में इस बार कुल 165 खिलाड़ियों की बोली लगेगी जिसमें 104 भारतीय और 61 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगी।

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में किस टीम के पास कितना पैसा और कितने स्लॉट बाकी?

दिल्ली कैपिटल्स

खिलाड़ियों की संख्या: 15 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 5 | कुल पैसा खर्च: 11.25 करोड़ | पर्स शेष: 2.25 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 3 | विदेशी स्लॉट: 1

गुजरात जाएंट्स

खिलाड़ियों की संख्या: 08 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 3 | कुल पैसा खर्च: 7.55 करोड़ | पर्स शेष: 5.95 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 10 | विदेशी स्लॉट: 3

मुंबई इंडियंस

खिलाड़ी की संख्या: 13 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 5 | कुल पैसा खर्च: 11.4 करोड़ | पर्स शेष: 2.1 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 5 | विदेशी स्लॉट: 1

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

खिलाड़ियों की संख्या: 11 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 3 | कुल पैसा खर्च: 10.15 करोड़ | पर्स शेष: 3.35 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 7 | विदेशी स्लॉट: 3

यूपी वारियर्स

खिलाड़ियों की संख्या: 13 | विदेशी खिलाड़ियों की संख्या: 5 | कुल पैसा खर्च: 9.5 करोड़ | पर्स शेष: 4 करोड़ | उपलब्ध स्लॉट: 5 | विदेशी स्लॉट: 1