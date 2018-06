VIRAL PIC: स्लिप में खड़े होकर कमेंट्री, सोशल मीडिया पर आए FUNNY कमेंट्स

क्रिकेट रिलीफ टी20 मैच में गुरुवार को वर्ल्ड इलेवन को वेस्टइंडीज के खिलाफ 72 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया। इस मैच में एक समय ऐसा कुछ हुआ, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मैच के दौरान कमेंटेटर और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर नासिर हुसैन ने मैदान पर उतर कर कमेंट्री की।

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी चल रही थी और नासिर हुसैन हाथ में माइक लिए स्लिप में खड़े होकर कमेंट्री कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब जोक्स बने हैं। गुरुवार को इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 20 ओवर में चार विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में वर्ल्ड इलेवन की टीम 127 रनों पर ऑलआउट हो गई।

वर्ल्ड इलेवन की कप्तानी शाहिद अफरीदी कर रहे थे, जबकि वेस्टइंडीज की कमान कार्लोस ब्रैथवेट के हाथों में थी।

He's dressed like a scare crow. A grass colour green attire and would not notice it! — Colin (@Colin08302719) May 31, 2018

I thought it is a new rule for standing a leg Umpire 😂 — kafeel gul (@gul_kafeel) May 31, 2018

Nasser Hussain, on commentary, at first slip for the opening over. This is why these games - wonderful as they are - should never have international status. #WIvRoW pic.twitter.com/T3caRzOEEA — Adam Collins (@collinsadam) May 31, 2018