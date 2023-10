गोल्डन बैट की रेस में कितना पिछड़े विराट कोहली और रोहित शर्मा? नंबर-1 बनने के लिए चाहिए इतने रन

ऐप पर पढ़ें

World Cup 2023 Updated Most Runs and Most Wickets List: वर्ल्ड कप 2023 में जब भारतीय टीम ने 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था तो विराट कोहली टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में पहले तो कप्तान रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर थे। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद 1 हफ्ते का आराम मिला और इस दौरान अन्य टीम के बल्लेबाजों ने रनों की बरसात कर इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों को लिस्ट में पछाड़ा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबले से पहले विराट कोहली 354 रनों के साथ 5वें तो रोहित शर्मा 311 रनों के साथ 8वें पायदान पर खिसक गए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में फिलहाल साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक टॉप पर हैं। आइए जानते हैं कोहली और रोहित को इस लिस्ट में नंबर-1 का पायदान हासिल करने के लिए कितने रन चाहिए।

विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में खेले 5 मैचों में 118 की औसत के साथ 354 रन बनाए हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ किंग कोहली के बल्ले से 78 और रन निकलते हैं तो वह क्विंटन डी कॉक (431) को पछड़ा नंबर-1 का पायदान हासिल कर लेंगे। वहीं रोहित शर्मा को नंबर-1 बनने के लिए शतक लगाना होगा। रोहित शर्मा क्विंटन डी कॉक से अभी 120 रन पीछे हैं।

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

क्विंटन डी कॉक- 431

डेविड वॉर्नर- 413

रचिन रविंद्र- 406

एडेन मारक्रम- 356

विराट कोहली- 354

मोहम्मद रिजवान- 333

डरेन मिचेल- 322

रोहित शर्मा- 311

हेनरिक क्लासेन- 300

सदीरा समरविक्रमा- 295

वहीं बात वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की करें तो इस सूची में भी भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिछड़ गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच के बाद बुमराह 11 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर थे, मगर अब वह 6ठें पायदान पर हैं। अगर बुमराह को इस सूची में नंबर-1 का पायदान हासिल करना है तो इंग्लैंड के खिलाफ आज के मैच में उन्हें कम से कम 5-6 विकेट चटकाने होंगे। इस सूची के टॉप पर ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैंपा 16 विकेट के साथ हैं।

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज

एडम जैंपा- 16

मिचेल सेंटनर- 14

शाहीन अफरीदी- 13

मार्को जेनसन- 13

जेराल्ड कोएत्ज़- 12

जसप्रीत बुमराह- 11

मेट हैनरी- 11

दिलशान मधुशंका- 11

बस डी लीडे- 11

कगिसो रबाडा- 10