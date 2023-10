रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उड़ाया गर्दा, वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-2 बल्लेबाजों में शामिल

ऐप पर पढ़ें

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets: वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का विजय रथ जारी है। टीम इंडिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में खेले चारों मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। भारत की इस जीत में बल्लेबाजों समेत गेंदबाजों ने भी अहम योगदान दिया, यही वजह है वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के साथ सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की सूची में कई भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है। आइए देखते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के बाद वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की सूची में क्या-क्या बदलाव हुए-

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

इस सूची में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा है। कप्तान रोहित शर्मा 265 रनों के साथ इस सूची के टॉप पर हैं, वहीं रन मशीन विराट कोहली 259 रनों के साथ दूसरे पायदान पर है। रोहित शर्मा अभी तक इस टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं किंग कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 103 रनों की नाबाद पारी खेलने से पहले दो अर्धशतकीय पारी खेली थी। कोहली और रोहित के अलावा टॉप-10 में भी कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं है।

प्लेयर मैच रन औसत स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा 4 265 66.25 137.31 विराट कोहली 4 259 129.50 90.24 डेवोन कॉन्वे 4 249 83 104.62 मोहम्मद रिजवान 3 248 124.00 93.58 क्विंटन डी कॉक 2 229 76.33 108.02

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज

इस सूची के टॉप-5 में दो भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा है। बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में कुल दो शिकार किए। इसी के साथ उनके नाम वर्ल्ड कप 2023 में 10 विकेट हो गए हैं। बुमराह मिशेल सेंटनर (11) के बाद इस सूची में दूसरे पायदान पर हैं। वहीं बात रविंद्र जडेजा की करें तो बाएं हाथ का यह फिंगर स्पिनर 7 विकेट के साथ चौथे पायदान पर हैं। बुमराह और जडेजा के अलावा कुलदीप यादव 6 विकेट के साथ 10वें पायदान पर मौजूद हैं।

