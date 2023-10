गोल्डन बैट की रेस में विराट कोहली से आगे निकले रोहित शर्मा, बुमराह-शमी ने भी लगाई लंबी छलांग

ऐप पर पढ़ें

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets List: आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने जीत की डबल हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाया है। रविवार को टीम इंडिया ने गत चैंपियन इंग्लैंड को 100 रनों के बड़े अंतर से पटखनी दी। लखनऊ की मुश्किल पिच पर पहले कप्तान रोहित शर्मा की 87 रनों की जुझारू पारी के दम पर भारत ने 229 रन बोर्ड पर लगाए, इसके बाद गेंदबाजों ने फिर अपना कमाल दिखाया और मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की धारधार गेंदबाजी के दम पर इंग्लिश टीम को 129 रनों पर ही ढेर कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की इस लाजवाब परफॉर्मेंस के बाद गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल रेस में शामिल खिलाड़ियों की सूची में काफी बदलाव हुए। बता दें, 'गोल्डन बैट' टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को और 'गोल्डन बॉल' सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलता है।

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 87 रनों की शानदार पारी खेल वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची के टॉप-5 में जगह बनाई है। वहीं इस मैच में शून्य पर आउट हुए विराट कोहली टॉप-5 से बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा इस मैच से पहले 8वें पायदान पर थे, मगर अब वह 6 मैचों में 398 रनों के साथ क्विंटन डी कॉक, डेविड वॉर्नर और रचिन रविंद्र के बाद चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में 66.33 के औसत और 119.16 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं।

क्विंटन डी कॉक- 431

डेविड वॉर्नर- 413

रचिन रविंद्र- 406

रोहित शर्मा- 398

एडेन मारक्रम- 356

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मात्र 2 मुकाबलों में ही दुनिया को बता दिया है कि वह बड़े टूर्नामेंट के गेंदबाज हैं। वर्ल्ड कप 2023 के पहले चार मुकाबलों में मौका ना मिलने के बाद शमी ने अपनी गेंदबाजी का कहर दुनिया को दिखाया। इन दो मुकाबलों में वह अभी तक 9 विकेट चटका चुके हैं और वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची के 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं टूर्नामेंट के दौरान लगातार विकेट ले रहे जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। बुमराह के इस वर्ल्ड कप में 14 विकेट हो गए हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव कुल 10 विकेट के साथ टॉप-10 में पहुंच गए हैं।

एडम जैंपा- 16

जसप्रीत बुमराह- 14

मिचेल सेंटनर- 14

शाहीन अफरीदी- 13

मार्को जेनसन- 13