गोल्डन बैट की रेस में विराट कोहली के पास नंबर-1 बनने का मौका, सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी निशाने पर

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets: वर्ल्ड कप 2023 गोल्डन बैट की रेस में फिलहाल न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज रचिन रविंद्र 591 रनों के साथ टॉप पर चल रहे हैं, वहीं क्विंटन डी कॉक 565 रनों के साथ दूसरे पायदान पर है। इन दोनों ही बल्लेबाजों की टीमों ने लीग स्टेज के सभी मुकाबले खेल सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं इस लिस्ट में नंबर-3 पर मौजूद भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज लीग स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलेंगे। कोहली के पास आज इस सूची में नंबर-1 बनने का शानदार मौका है, साथ ही उनकी नजरें सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी होगी।

विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक खेले 8 मुकाबलों में 108.60 की शानदार औसत के साथ 543 रन बनाए हैं। अगर कोहली के बल्ले से आज नीदरलैंड्स के खिलाफ 49 रन निकलते हैं तो वह वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजी की सूची में पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे।

विराट कोहली की नजरों में इसके अलावा सचिन तेंदुलकर के दो वर्ल्ड रिकॉर्ड निशाने पर होंगे। अगर कोहली 49 रन का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो फिर उनकी नजरें वनडे क्रिकेट में अपने 50वें शतक पर होगी। फिलहाल कोहली और सचिन के नाम इस फॉर्मेट में सबसे अधिक 49-49 शतक हैं।

वहीं अगर कोहली यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उनकी नजरें एक वर्ल्ड कप एडिशन में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड पर होगी। 2003 वर्ल्ड कप में जब भारत फाइनल में पहुंचा था तो मास्टर ब्लास्टर के बल्ले से 673 रन निकले थे। कोहली को आज अगर यह रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्हें 131 रन बनाने होंगे।

कोहली के अलावा गोल्डन बैट की रेस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 442 रनों के साथ 6ठें पायदान पर हैं, उनके पास भी नीदरलैंड्स के खिलाफ बड़ा स्कोर इस सूची में आगे बढ़ने पर होगा।

वहीं बात गोल्डन बॉल यानी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की करें तो ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जैंपा 22 विकेट के साथ इस सूची के टॉप पर है। भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद शमी 16 विकेट के साथ इस सूची में 6ठें पायदान पर हैं। शमी ने 4 मैच में 7 की औसत से यह विकेट चटकाए हैं, अगर उन्हें टूर्नामेंट की शुरुआत से मौका मिलता तो वह इस सूची के टॉप पर भी हो सकते थे। वहीं जसप्रीत बुमराह 8 मैचों में 15 विकेट के साथ 9वें पायदान पर हैं।

