गोल्डन बैट की रेस में सबसे आगे निकले रचिन रविंद्र, विराट कोहली और क्विंटन डी कॉक के पास आखिरी मौका

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets: न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने अपनी कातिलाना बल्लेबाजी के दम पर वर्ल्ड कप 2023 में तबाही मचाई हुई है। 23 साल के रचिन का यह पहला वर्ल्ड कप है और वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली, क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार को हुए मुकाबले में रचिन ने 42 रनों की शानदार पारी खेल गोल्डन बैट की रेस में पहला पायदान हासिल कर लिया है। उनके नाम वर्ल्ड कप 2023 में 565 रन हो गए हैं और वह डेब्यू वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट-

केन विलियमसन के चोटिल होने की वजह से रचिन रविंद्र को वर्ल्ड कप 2023 में नंबर-3 पर खेलने का मौका मिला था। उस समय किसी को भी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच में ही शतक जड़ उन्होंने अपनी जगह पक्की की और केन विलियमसन की वापसी के बाद भी वह टीम में बने रहे। रचिन ने वर्ल्ड कप 2023 लीग स्टेज में खेले 9 मुकाबलों में 70.62 की औसत और 108.45 के स्ट्राइक रेट के साथ 565 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और दो अर्धशतक निकले। रचिन के अलावा इस सूची के टॉप-5 में क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा हैं। कोहली और डी कॉक के पास फिलहाल रचिन से आगे निकलने का मौका है।

रचिन रविंद्र- 565

क्विंटन डी कॉक- 550

विराट कोहली- 543

डेविड वॉर्नर- 446

रोहित शर्मा- 442

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट-

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में खाली हाथ लौटे श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 21 विकेट के साथ टॉप पर बने हुए हैं। कीवी टीम के खिलाफ उन्हें 1-2 विकेट मिल जाीत तो वह अपनी पोजिशन को मजबूत कर सकते थे। दरअसल, उनके पीछे एडम जैंपा, मार्को जेनसन और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हैं जो गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। शमी इस लिस्ट में एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 से कम मैच खेले हैं। इस भारतीय तेज गेंदबाज ने अभी तक खेले 4 मुकाबलों में 16 विकेट चटकाए हैं।

दिलशान मदुशंका- 21 विकेट

एडम जैंपा- 20 विकेट

मार्को जेनसन- 17 विकेट

मोहम्मद शमी- 16 विकेट

मिचेल सेंटनर- 16 विकेट