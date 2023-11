गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल की रेस विराट कोहली मोहम्मद शमी का जलवा; ये खिलाड़ी बन सकते हैं खतरा

ऐप पर पढ़ें

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets List: वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का विजय रथ जारी है। बुधवार रात सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम को 70 रनों से हराकर 12 साल बार इस आईसीसी इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। भारत को खिताबी जंग तक पहुंचाने में पूरी टीम ने अलग-अलग चरणों में अपनी काबिलियत अनुसार योगदान दिया। यही वजह है कि गोल्डन बैट और गोल्ड बॉल की रेस में भारतीय खिलाड़ियों का राज है। जी हैं, वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में भारतीय प्लेयर्स टॉप पर हैं। विराट कोहली जहां 711 रनों के साथ गोल्ड बैट की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। वहीं मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 विकेट हॉल लेकर ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैंपा को गोल्डन बॉल की रेस में पछाड़ पहला स्थान हासिल कर लिया है। इनके अलावा भी कई भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस सूची में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में-

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला इस वर्ल्ड कप में आग उगल रहा है। 10 मैचों में किंग कोहली के बैट से 101.57 की औसत के साथ 711 रन निकले हैं। कोहली ने इस दौरान 3 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में विराट सबसे अधिक रनों के साथ सबसे ज्यादा बार 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने अपने वनडे करियर का 50वां ऐतिहासिक शतक भी जड़ा। कोहली के अलावा टॉप-5 बल्लेबाजों की इस सूची में कप्तान रोहित शर्मा 550 रनों के साथ 5वें पायदान पर हैं।

विराट कोहली के लिए गोल्डन बैट की रेस में एकमात्र खतरा साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक रह गए हैं। डी कॉक इस सूची में 591 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। वह विराट कोहली से फिलहाल 126 रन पीछे हैं। अगर डी कॉक के बल्ले से आज बड़े रन निकलते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल में पहुंचती है तो गोल्डन बैट की रेस और रोमांचक हो जाएगी।

विराट कोहली- 711

क्विंटन डी कॉक- 591

रचिन रविंद्र- 578

डेरेल मिचेल- 552

रोहित शर्मा- 550

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद मोहम्मद शमी जब से भारतीय प्लेइंग 11 में आए हैं तो से उन्होंने कहर मचाया हुआ है। मात्र 6 मैचों में इस तेज गेंदबाज ने 23 विकेट लेकर गोल्ड बॉल की रेस में बाजी मार ली है। जी हां, शमी ने एडम जैंपा को पछाड़ वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की सूची में पहला पायदान हासिल कर लिया है। जैंपा के 9 मैचों में 22 विकेट हैं। आज ईडन गार्डन्स पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है, इस मैच में जैंपा के पास शमी से आगे निकलने का मौका है। वहीं जसप्रीत बुमराह टॉप-5 गेंदबाजों की इस सूची में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनके नाम 10 मैचों में 18 विकेट हैं और वह चौथे पायदान पर हैं।

मोहम्मद शमी- 23

एडम जैंपा- 22

दिलशान मदुशंका- 21

जसप्रीत बुमराह- 18

शाहीन अफरीदी- 18