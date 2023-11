World Cup 2023: गोल्डन बैट की रेस में विराट कोहली की लंबी छलांग, पहुंचे टॉप-2 में; बुमराह-शमी को भी जबरदस्त फायदा

ऐप पर पढ़ें

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets List: इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मुकाबले के बाद गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल की रेस में शामिल खिलाड़ियों की सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची के टॉप-2 में अपनी जगह बनाई है, वहीं कप्तान रोहित शर्मा अभी भी टॉप-5 में शामिल हैं। इसके अलावा श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने भारत के खिलाफ पंजा खोल गोल्डन बॉल की रेस में बादशाहत हासिल कर ली है। वहीं मोहम्मद शमी ने भी श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया। शमी तीन मैच के बाद 6ठें पायदान पर पहुंच गए हैं और जसप्रीत बुमराह टॉप-5 में हैं।

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

किंग कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 94 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 88 रनों की शानदार पारी खेली। विराट एक बार फिर अपने 49वें वनडे शतक के करीब पहुंचकर आउट हो गए, मगर इन रनों के साथ वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंचने में कामयाब रहे। भारतीय रन मशनी के नाम वर्ल्ड कप 2023 में 442 रन हो गए हैं, यह रन उन्होंने 7 मैचों में 88.40 की शानदार औसत के साथ बनाए। कोहली ने इस दौरान 1 शतक तो 4 अर्धशतक जड़े। वहीं कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ सस्ते में आउट होने के बावजूद 402 रनों के साथ टॉप-5 में मौजूद हैं। बता दें, इस वर्ल्ड कप में गजब की फॉर्म में चल रहे साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक 545 रनों के साथ टॉप पर हैं। वह अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 4 शतक जड़ चुके हैं।

क्विंटन डी कॉक- 545

विराट कोहली- 442

रचिन रविंद्र- 415

डेविड वॉर्नर- 413

रोहित शर्मा- 402

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने भारत के खिलाफ 5 विकेट लेकर गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं।, उनके नाम इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 18 विकेट हो गए हैं। मदुशंका ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को पछड़ा नंबर-1 की पोजिशन हासिल की है। अफरीदी ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक 16 विकेट चटकाए हैं। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भले ही श्रीलंका के खिलाफ 1 विकेट मिला हो, मगर वह कुल 15 शिकार के साथ इस सूची के टॉप-5 में बने हुए हैं। मोहम्मद शमी अपनी गजब की फॉर्म के चलते लंबी-लंबी छलांग लगाने में लगे हैं। पहले मैच में 5, दूसरे मैच में 4 और अब तीसरे मैच में फिर पंजा खोल शमी 14 विकेटों के साथ 6ठें पायदान पर पहुंच गए हैं।

दिलशान मदुशंका- 18

शाहीन अफरीदी- 16

मार्को जेनसन- 16

एडम जैम्पा- 16

जसप्रीत बुमराह- 15