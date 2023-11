ऐप पर पढ़ें

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets: साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने के साथ भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने गोल्डन बैट पर अपना कब्जा जमा लिया है। कोहली 711 रनों के साथ इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, वहीं क्विंटन डी कॉक ने इस सूची में 594 रनों के साथ दूसरे पायदान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में डी कॉक का बल्ला नहीं चला और अब उनकी टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद वह अपने रनों में इजाफा नहीं कर पाएंगे। वहीं बात गोल्डन बॉल की करें तो इस रेस में भी भारतीय खिलाड़ी का दबदबा है। मोहम्मद शमी 23 विकेट के साथ वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। हालांकि फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैंपा उन्हें टक्कर दे सकते हैं।

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली का बल्ला इस वर्ल्ड कप में आग उगल रहा है। अभी तक खेले 10 मुकाबलों में 101.57 की हैरतअंगेज औसत के साथ किंग कोहली के बल्ले से 711 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े वहीं 3 बार 100 रन का आंकड़ा पार किया। क्विंटन डी कॉक 594 रनों के साथ दूसरे और रचिन रविंद्र 578 रनों के साथ तीसरे पायदान पर रहें। यही दो खिलाड़ी थे जो टूर्नामेंट में विराट कोहली को टक्कर दे रहे थे, मगर सेमीफाइनल में इनकी टीमें बाहर होने से कोहली को फायदा मिला है। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस सूची में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 550 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। उनके लिए भी कोहली को पछाड़ना काफी मुश्किल होगा।

बात फाइनल में पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की करें तो डेविड वॉर्नर 528 रनों के साथ छठें और मिचेल मार्श 426 रनों के साथ 9वें पायदान पर हैं।

विराट कोहली- 711

क्विंटन डी कॉक- 594

रचिन रविंद्र- 578

डेरेल मिचेल- 552

रोहित शर्मा- 550

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

मोहम्मद शमी ने मात्र 6 मैचों में 23 विकेट लेकर गोल्डन बॉल की रेस में बाजी मारी हुई है। शमी का इस वर्ल्ड कप में औसत 9.13 का रहा है। वहीं इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैंपा 22 विकेट के साथ दूसरे पायदान पर हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में जैंपा को कोई विकेट नहीं मिला जिसकी वजह से वह शमी की बराबरी नहीं कर पाए, मगर फाइनल में उनकी नजरें भारतीय गेंदबाज से आगे निकलने पर होगी। टॉप-5 में शामिल अन्य भारतीय जसप्रीत बुमराह हैं जो 18 विकेट के साथ 5वें पायदान पर हैं।

मोहम्मद शमी- 23

एडम जैंपा- 22

दिलशान मदुशंका- 21

जेराल्ड कोएत्ज़- 20

जसप्रीत बुमराह- 18