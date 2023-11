क्विंटन डी कॉक वर्ल्ड कप 2023 में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने, गोल्डन बैट की रेस में ये खिलाड़ी

ऐप पर पढ़ें

World Cup 2023 Most Runs and Most Wickets List: वर्ल्ड कप 2023 में गजब की फॉर्म में चल रहे साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने बुधवार शाम न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट का चौथा शतक जड़ा। इस शतक के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में 500 रन का आंकड़ा भी पार किया और वह ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। गोल्डन बैट की रेस में डी कॉक अन्य बल्लेबाजों के मुकाबले काफी आगे चल रहे हैं, उन्होंने नंबर-2 पर मौजूद न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र से लगभग सवा सौ रनों की बढ़त बनाई हुई है। वहीं गोल्डन बॉल की रेस में फिलहाल पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी टॉप पर हैं, हालांकि उम्मीद है आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच के बाद भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस रेस में उनसे आगे निकल जाएंगे।

वर्ल्ड कप 2023 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज लिस्ट-

क्विंटन डी कॉक 545 रनों के साथ इस सूची के टॉप पर चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के इस सलामी बल्लेबाज ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में खेले 7 मैचों में 77.86 की औसत के साथ यह रन बनाए हैं। डी कॉक ने इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक 4 शतक भी जड़े हैं। वहीं वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इस सूची में एकमात्र भारतीय रोहित शर्मा हैं। हिटमैन ने 6 मैचों में 66.33 की औसत के साथ 398 रन बनाए हैं और वह चौथे पायदान पर हैं। रचिन रविंद्र और डेविड वॉर्नर क्रमश: दूसरे और तीसरे व एडेन मारक्रम पांचवे नंबर पर हैं। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में फेल होने के बावजूद 354 रनों के साथ 7वें पायदान पर बने हुए हैं।

क्विंटन डी कॉक- 545

रचिन रविंद्र- 415

डेविड वॉर्नर- 413

रोहित शर्मा- 398

एडेन मारक्रम- 362

वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज लिस्ट-

गोल्डन बॉल की रेस में फिलहाल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी 16 विकेट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। अफरीदी ने 7 मैचों में 19.94 की औसत के साथ यह शिकार किए। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में तीन विकेट चटकाकर मार्को जेनसन ने उनकी बराबरी कर ली है, मगर खराब औसत की वजह से वह दूसरे पायदान पर हैं। इस सूची में एकमात्र भारतीय जसप्रीत बुमराह हैं जिन्होंने 6 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं। उम्मीज है आज श्रीलंका के खिलाफ वह तीन विकेट लेकर इस सूची में सबसे आगे निकल जाएंगे।

शाहीन अफरीदी- 16

मार्को जेनसन- 16

एडम जैंपा- 16

जसप्रीत बुमराह- 14

मिचेल सेंटनर- 14