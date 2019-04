World Cup टीम सलेक्शन से पहले इस क्रिकेटर ने साधा दिनेश कार्तिक पर निशाना, उठाया ये सवाल

आईपीएल 2019, विश्व कप (ICC World Cup 2019) के लिए टीम में चुने जाने की उम्मीद लिए कुछ खिलाड़ियों के लिए आखिरी मौका है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 अप्रैल यानि आज टीम चुनी जानी है। हालांकि, बीसीसीआई के प्रमुख चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने साफ कह दिया है कि आईपीएल परफॉर्मेंस चयन का आधार नहीं होगी। लेकिन लगता है कि कुछ खिलाड़ी फिर भी आईपीएल में विश्व कप के लिए ऑडिशन दे रहे हैं।

टीम इंडिया में अब भी नंबर चार की पोजिशन खाली है। चयनकर्ता इसके लिए अनेक खिलाड़ियों पर नजर टिकाए हैं। ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और विजय शंकर को भी इस पोजिशन का दावेदार बताया जा रहा है। 15 अप्रैल को टीम इंडिया की घोषणा होनी है।

ईडन गार्डंस में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच खेला गया। महेंद्र सिंह धौनी ने टॉस जीत कर कोलकाता को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। क्रिस लिन के 81 और नीतीश राणा के 21रनों की बदौलत केकेआर ने 161 रन बनाए। इमरान ताहिर ने मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। कप्तान दिनेश कार्तिक शुभमन गिल से पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे।

दिनेश कार्तिक के इस फैसले से क्रिकेटर मनोज तिवारी इससे खुश नहीं दिखे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए असफल रहने वाले तिवारी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने शुभमन गिल से पहले कार्तिक की बल्लेबाजी करने पर सवाल उठाया। केकेआर ने लिन के साथ सुनील नरेन से ओपनिंग कराई। नरेन 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। जबिक गिल ने पिछले मैच में ओपनिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी। दिनेश कार्तिक ने चयनकर्ताओं की 15 अप्रैल की बैठक से पहले खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की और यह दिखाया कि वह इस पोजिशन की लिए उपयुक्त हैं।

मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, क्या शुभमन गिल यह मैच खेल रहे थे। अब मुझे समझ आया कि विश्व कप के लिए टीम का चयन होना है। कौन कहता है कि ये टीम गेम है। कभी कभी यह साफ दिखाई पड़ता है।

Is #ShubmanGill playing dis match ?? Oh now I understand tomorrow is d World Cup selection 🤔 Who says it’s a team game ?? Sometimes it’s quite obvious to d eyes 👀 #KKRvCSK

तिवारी ने एक और ट्वीट किया, जब किसी ने पहले मैच में शानदार 65रन बनाए हों, तो एक क्रिकेटर के रूप में मैं उन्हें ऊपर भेजना चाहूंगा खासतौर पर तब जब टीम हार गई हो। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विदेशी खिलाड़ियों के मुकाबले इंडियन प्लेयर्स को ऊपर भेजा जाना चाहिए।

Wen someone has played a classy innings of 65 runs in d previous game, than I as a cricket fan want that player to play higher up d order especially wen d team has lost a game. It’s about providing d platform 4 our domestic players to bat higher order ahead of overseas players