CWC 2019: स्टीव स्मिथ की हूटिंग को लेकर पाक कप्तान ने दिया बड़ा बयान

पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि बुधवार को टॉन्टन में होने वाले विश्व कप (ICC World Cup 2019) मैच के दौरान पाकिस्तानी प्रशंसक ऑस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस मैच में काफी संख्या में पाकिस्तानी प्रशंसकों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि वे भी भारतीय प्रशंसकों का अनुसरण करके स्मिथ की हूटिंग कर सकते हैं।

लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि उनके देशवासी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग ऐसा करेंगे। पाकिस्तानी लोग क्रिकेट को चाहते हैं। वे समर्थन करना पसंद करते हैं। वे खिलाड़ियों से प्यार करते हैं।''

बता दें कि रविवार को ओवल मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच के दौरान भारतीय दर्शकों ने स्टीव स्मिथ की हूटिंग की थी। जब स्टीव स्मिथ बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, उस वक्त कुछ फैन्स स्मिथ की हूटिंग कर रहे थे।

विराट कोहली को जब इस बात का अहसास हुआ तो उन्होंने अपने फैन्स से ऐसा करने के लिए मना कर दिया और स्मिथ के लिए तालियां बजाने को भी कहा। भारतीय प्रशंसकों ने स्मिथ के स्ट्राइक पर आते ही 'धोखेबाज, धोखेबाज कहना' शुरू कर दिया। हालांकि यह देखना अच्छा लगता कि भारत की बल्लेबाजी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्मिथ का बचाव किया।

हार्दिक पांड्या के आउट होकर बाहर जाने के दौरान स्मिथ जब थर्ड मैन पर जाने लगे तो दर्शकों ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी। स्मिथ की असहजता को समझते हुए कोहली ने दर्शकों को इशारा किया कि वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान की हूटिंग करने की जगह उनकी हौसलाअफजाई करें।

With India fans giving Steve Smith a tough time fielding in the deep, @imVkohli suggested they applaud the Australian instead.



