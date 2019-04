'भारत-पाक मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, और हमें इसे जीतना चाहिए'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग का कहना है कि कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच किसी जंग से कम नहीं होता है। गोवा फेस्ट कार्यक्रम में पहुंचे सहवाग ने राजनीति से जुड़ने के सवालों को खारिज करते हुए किसी का नाम लिए बिना इस बात पर जोर दिया लोगों को ऐसे नेता का चयन करना चाहिए जो फैसले लेने में देरी न करे।

विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के खेलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''इस मामले में दो बातों पर चर्चा हो रही है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ जंग होनी चाहिए या नहीं (और क्या हमें पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए)।

उन्होंने कहा, ''हमें वहीं करना चाहिए जो देश के हित में हो। जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है तो वह किसी जंग से कम नहीं होती। हमें जंग जीतनी चाहिए, हारनी नहीं चाहिए।''

बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के मैच का जमकर विरोध हुआ था। कुछ दिग्गज खेलने के पक्ष में थे तो कुछ खिलाफ। बीसीसीआई ने इस मुद्दे पर साफ कहा था कि इस मामने में वह सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी फैसला लेगी। वह उसका सम्मान करेंगे।

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 का पूरा शेड्यूल:

30 मई- इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका-केनिंगटन ओवल, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

31 मई- वेस्ट इंडीज बनाम पाकिस्तान, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

1 जून- न्यू जीलैंड बनाम श्री लंका, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

1 जून- अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल- शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

2 जून- साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, केनिंग्टन ओवल, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

3 जून- इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

4 जून- अफगानिस्तान बनाम श्री लंका, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

5 जून- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, रोज बाउल, साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

5 जून- बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, केनिंग्टन ओवल, लंदन- शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

6 जून- ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज,ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

7 जून- पाकिस्तान बनाम श्री लंका,काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

8 जून- इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, सोफिया गार्डंस, कार्डिफ दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

8 जून- अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, द कूपर असोसिएट काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन-शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

9 जून- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया , केनिंग्टन ओवल, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

10 जून- साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज,रोज बोल, साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

11 जून- बांग्लादेश बनाम श्री लंका, काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

12 जून- ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, द कूपर असोसिएट काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

13 जून- भारत बनाम न्यू जीलैंड, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

14 जून- इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज द रोज बाउल, साउथहैम्टन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

15 जून- श्री लंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, केनिंग्टन ओवल, लंदन दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

15 जून- साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ- शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

16 जून- भारत बनाम पाकिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

17 जून- वेस्ट इंडीज बनाम बांग्लादेश, द कूपर असोसिएट काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

18 जून- इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

19 जून- न्यू जीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

20 जून- ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम - दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

21 जून- इंग्लैंड बनाम श्री लंका, हेडिंग्ले, लीडस- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

22 जून- भारत बनाम अफगानिस्तान, द रोज बोल साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

22 जून- वेस्ट इंडीज बनाम न्यू जीलैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

23 जून- पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, लॉर्ड्स, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

24 जून- बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान, रोज बोल, साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

25 जून- इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

26 जून- न्यू जीलैंड बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

27 जून- वेस्ट इंडीज बनाम भारत, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

28 जून- श्री लंका बनाम साउथ अफ्रीका, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

29 जून- पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, हेडिंग्ले, लीड्स- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

29 जून- न्यू जीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स, लंदन- शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

30 जून- इंग्लैंड बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

1 जुलाई- श्री लंका बनाम वेस्ट इंडीज, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

2 जुलाई- बांग्लादेश बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

3 जुलाई- इंग्लैंड बनाम न्यू जीलैंड, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

4 जुलाई- अफगानिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज, हेडिंग्ले, लीडस- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

5 जुलाई- पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, लॉर्ड्स, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

6 जुलाई- श्री लंका बनाम भारत, हेडिंग्ले, लीडस- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

6 जुलाई- ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

9 जुलाई- TBC Vs TBC, पहला सेमीफाइनल (1 बनाम 4), ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

11 जुलाई- TBC Vs TBC, दूसरा सेमीफाइनल (2 बनाम 3), एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

14 जुलाई- TBC Vs TBC - फाइनल, लॉर्ड्स, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)