Women's World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने रचा इतिहास, पुरुषों को पीछे छोड़ ऐसा करने वाली बनी विश्व की पहली टीम

Most wins in ODIs against a single opponent AUS w vs NZ w: ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 के 11वें मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड पर 141 रनों से जीत दर्ज कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की यह वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड पर 100वीं जीत है और पुरुषों को पछाड़ते हुए ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। अभी तक पुरुष क्रिकेट में भी कोई टीम किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ 100 जीत नहीं दर्ज कर पाई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मेजबानों के सामने 270 रनों का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर के सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम 128 रनों पर ही ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई और टीम इंडिया को पीछे करते हुए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की प्वॉइंट्स टेबल में टॉप किया।

वनडे में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत

100 Aus Women vs NZ Women

93 for Ind Men vs SL Men

92 for Aus Men vs NZ Men

92 for Pak Men vs SL Men

84 for Aus Men vs Eng Men

बात मुकाबले की करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत धीमी रही। 10वें ओवर में हीली (15) के रूप में उन्हें पहला झटका लगा जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 रन था। इसके बाद लगातार अंतराल में विकेट गिरते रहे और जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज कंगारुओं की रनगति पर लगाम लगाने में कामयाब रहे। एक समय ऐसा था जब 29.1 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 113 रन था।

मगर इसके बाद एलिस पैरी का साथ देने आईं ताहलिया मैकग्रा ने 57 रनों की शानदार पारी खेल पैरी के साथ 101 रन की साझेदारी की। 45वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने पैरी का विकेट खोया जब स्कोर 214 रन था, उस समय फिर लगने लगा था कि टीम 250 का आंकड़ा मुश्किल छू पाएगी, मगर तब गार्डनर ने आकर 18 गेंदों पर 4 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 48 रनों की धुआंधार पारी खेली और टीम कौ 269 के स्कोर तक पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर दिखी। 5वें ओवर में कप्तान सोफी डिवाइन (6) का विकेट खोने के बाद न्यूजीलैंड संभल नहीं पाई। सूजी बेट्स, अमेलिया केर जैसी खिलाड़ी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाईं। पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाली एमी सैटरथवेट ने जरूर 44 रनों की पारी खेली, मगर दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला और लगातार विकेट गिरी। न्यूजीलैंड 30.2 ओवर के अंदर ही सिमट गई।