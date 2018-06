Women's Asia Cup T20: पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचीं टीम इंडिया

शनिवार को महिला एशिया टी-20 टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। क्वालालंपुर के किनारे अकादमी ओवल मैदान में हुए इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 रन का मामूली स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय महिला टीम ने 23 गेंद शेष रहते ही 7 विकेट के बड़े अंतर से मैच अपने नाम किया।

Six-time winners India 🇮🇳 are into the final of the #AsiaCup after their comprehensive 7-wicket win over Pakistan.



Smriti 38 (40)

Harmanpreet 34* (49)

Ekta 3/14