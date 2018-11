women t20 world cup: रोहित और विराट से हो रही है हरमप्रीत की तुलना, देखें सोशल मीडिया रिऐक्शन्स

महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 रनों से जीत दर्ज की। हरमनप्रीत कौर ने 103 रनों की धमाकेदार पारी खेली और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। हरमनप्रीत इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर छा गईं, लोग उनकी तुलना रोहित शर्मा और विराट कोहली से कर रहे हैं।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 194 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड महिला टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंद पर 103 रनों की पारी खेली। मैच के बाद हरमनप्रीत ने ये भी बताया कि टीम इंडिया को किस-किस एरिया में अभी और मेहनत करने की जरूरत है।

इस सेंचुरी के साथ हरमनप्रीत ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी कर डाले। चलिए एक नजर डालते हैं, हरमप्रीत को लेकर आ रहे सोशल मीडिया रिऐक्शन्स परः

A Record Winning Knock by #HarmanpreetKaur Helps India to Start the T20 WC Campaign With a Great Win 🔥😍♥️ pic.twitter.com/wYV2Z9sjSm — Abhi (@im_Abhi_07) November 10, 2018