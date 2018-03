महिला T20 सीरीज: भारत को हराकर इंग्लैंड ने बनाया ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

रविवार को इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड जीत हासिल की। टी20 ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड टीम ने भारत के 199 रन के विशाल टारगेट को 8 बॉल शेष रहते ही हासिल कर लिया। ये इंटरनेशनल टी20 में चेज करते हुए सबसे बड़ी जीत है।

