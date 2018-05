धौनी-विलियमसन की धमाकेदार भिड़ंत से पहले वानखेड़े में खेला जाएगा ये 'स्पेशल' मैच

आईपीएल का 11वां सीजन अपने धमाकेदार अंत की ओर आ गया। मंगलवार को धौनी के धुरंधरों और हैदराबाद के बीच हाई वोल्टेज मैच देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आईपीएल के पहले क्वालीफायर से पहले महिलाओं का टी-20 प्रदर्शनी मैच खेला जाएगा। भारत समेत दुनिया के कई स्टार खिलाड़ियों से सजे इस मैच में दो टीमों, ट्रेलब्लेजर और सुपरनोवा के बीच भिड़ंत होगी।

आईपीएल 2018 का पहला प्लेऑफ चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले ही महिला प्रदर्शनी टी-2० मैच का आयोजन किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस मैच के आयोजन का फैसला लिया है।

इस मैच में महिला क्रिकेट की कई बड़ी खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। ट्रेलब्लेजर टीम की कप्तान स्मृति मंधाना हैं तो वहीं सुपरनोवा टीम की कमान भारत की धोकड़ बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को दी गई है। स्मृति की टीम में न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स और भारत की झूलन गोस्वामी शामिल हैं। वहीं सुपरनोवा टीम में मेग लेनिंग, एलिस पैरी और सोफी डेविने जैसी खिलाड़ी शामिल हैं।

Say Hello to the captains of Trailblazers & Supernovas@mandhana_smriti & @ImHarmanpreet speak about the upcoming one-off Women's T20 challenge, some Playstation stories and have a little bit of fun banter to go along with it. Check it out.



