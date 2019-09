ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश W टीम ने किया क्वॉलिफाई

अगले साल ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी महिला वर्ल्ड ट्वंटी20 खेला जाना है। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड ट्वंटी20 के लिए क्वॉलिफाई कर लिया है। बांग्लादेश ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के क्वॉलिफायर के फाइनल में जगह बना ली है और इसके साथ ही टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड ट्वंटी20 का भी टिकट कटा लिया।

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 विश्व कप क्वॉलिफायर्स के सेमीफाइनल में आयरलैंड को चार विकेट से हराकर टी-20 विश्व कप के लिए क्वॉलीफाई के लिए क्वालीफाई किया। स्कॉटलैंड ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इस तरह से इन दोनों टीमों ने आईसीसी महिला वर्ल्ड ट्वंटी में जगह बना ली है।

Teams in the ICC Women's #T20WorldCup 2020:



Australia

England

India

New Zealand

Pakistan

South Africa

Sri Lanka

West Indies



BANGLADESH 👏👏👏 pic.twitter.com/6ZLqeI2hqh