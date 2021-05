कोरोना से महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति ने मां-बहन को खोया, बुरे वक्त में BCCI ने ऐसे दिया साथ

भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति ने अपनी मां और बहन की मौत के बाद उनका साथ देने के लिए मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और उसके सचिव जय शाह को धन्यवाद दिया। इससे कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लिसा स्थालेकर ने वेदा से संपर्क नहीं करने के लिए बीसीसीआई की कड़ी आलोचना की थी। इसी महीने मध्यक्रम की इस बल्लेबाज की बहन की कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई थी, जबकि उससे दो हफ्ते पहले उन्होंने अपनी मां को इस घातक संक्रमण के कारण गंवा दिया था।

वेदा ने इस मुश्किल समय में उनका साथ देने के लिए ट्विटर के जरिए बीसीसीआई को धन्यवाद दिया। वेदा ने ट्वीट किया, 'पिछला महीना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहा। मैं कुछ दिन पहले मेरे से संपर्क करने के लिए बीसीसीआई और जय शाह को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।'

Have been tough last month for me and family and I’d like to sincerely thank the @BCCI & Mr @jayshah sir for calling me few days back and extending support in these unprecedented times. Many thanks sir @BCCIWomen