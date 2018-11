BANvsWI: चिटगांव टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 64 रन से हराया

बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम के 6 विकेट की मदद से बांग्लादेश ने चिटगांव में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को तीसरे दिन ही 64 रन से हराकर दो मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 204 रन का लक्ष्य था लेकिन पूरी टीम 139 रन पर सिमट गई। ताइजुल इस्लाम ने 33 रन देकर छह विकेट लिए। उनके अलावा कप्तान शाकिब अल हसन और मेहदी हसन ने भी दो-दो विकेट हासिल किए। शाकिब ने इस बीच टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे किए। बांग्लादेश ने सुबह अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 55 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसकी पूरी टीम 125 रन पर आउट हो गई। महमुदुल्लाह ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। शाकिब-अल-हसन इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी के साथ 3000 रन और दो सौ विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

Highest wicket takers of Bangladesh in Zimbabwe tour of Bangladesh 2018-19 Test series.#Tigers #RiseofTheTigers #BCB pic.twitter.com/UlbEg09OBI