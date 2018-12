BANvsWI; 1st T20: शाई होप ने खेली आतिशी पारी, विंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया

तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल के 4 विकेट के बाद फॉर्म में चल रहे शाई होप (55) की आतिशी अर्धशतकीय पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 19 ओवर में 129 रन पर आउट हो गई। होप की 23 गेंद में छह छक्कों और तीन चौकों की मदद से खेली तूफानी पारी से वेस्टइंडीज ने इस लक्ष्य को 55 गेंद बाकी रहते 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बांग्लादेश के लिए टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला सही नहीं रहा और कप्तान शाकिब अल हसन (61) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। शाकिब ने 43 गेंद की पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए। कोट्रेल ने चार ओवर में 28 रन देकर चार विकेट लिए। उन्हें दूसरे तेज गेंदबाजों ओशाने थॉमस (33 रन पर 1 विकेट) और कीमो पॉल (23 रन पर 2 विकेट) का अच्छा साथ मिला।

