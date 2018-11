BAN vs ZIM: मुश्फिकुर रहीम ने ठोका नाबाद दोहरा शतक, बांग्लादेश का विशाल स्कोर

विकेटकीपर-बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम (नाबाद 219), मोमिनुल हक (161) और मेहंदी हसन मिराज (नाबाद 68) की बेहतरीन पारियों के दम पर बांग्लादेश ने शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन सोमवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। मेजबान टीम ने दिन के आखिरी सत्र में अपनी पहली पारी सात विकेट के नकुसान पर 522 रनों पर घोषित कर दी। स्टम्प्स तक जिम्बाब्वे ने एक विकेट खोकर 25 रन बना लिए हैं। वह अभी भी बांग्लादेश से 497 रन पीछे है। रहीम का यह टेस्ट क्रिकेट में दूसरा दोहरा शतक है। अपनी नाबाद पारी में उन्होंने 421 गेंदों का सामना किया और 18 चौकों के अलावा एक छक्का लगाया। बांग्लादेश ने पहले दिन का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 303 रनों के साथ किया था। रहीम दूसरे दिन 111 रनों से आगे खेलने उतरे थे। वह एक छोर पर रन बनाते रहे।

कप्तान महमुदुल्ला (36) ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी हुई। इसके पहले, रहीम ने मोमिनुल के साथ चौथे विकेट के लिए 266 रनों की साझेदारी की थी। कप्तान 372 के कुल स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद मिराज ने रहीम के साथ आठवें विकेट के लिए 144 रनों की साझेदारी कर टीम को विशाल स्कोर प्रदान किया। मिराज ने अपनी नाबाद पारी में 102 गेंदें खेलीं और पांच चौकों के अलावा एक छक्का लगाया। विशाल स्कोर के सामने अपनी पहली पारी खेलने उतरी जिम्बाब्वे को ताइजुल इस्लाम ने 20 के कुल स्कोर पर बड़ा झटका दिया। उन्होंने मेहमान टीम के कप्तान हेमिल्टन मासाकाड्जा (14) को पवेलियन भेज दिया। दिन का खेल खत्म होने तक ब्रायन चारी 10 रन बनाकर नाबाद हैं जबकि डोनाल्ड तिरिपानो को अभी खाता खोलना बाकी है।

