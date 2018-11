PAK vs NZ; 1st Test: पाकिस्तान को जीत के लिए 139 रन की जरूरत, सभी विकेट सुरक्षित

पाकिस्तान ने 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अबु धाबी में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन बिना किसी नुकसान के 37 रन बनाकर जीत की नींव तैयार कर ली है। सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक 25 और मोहम्मद हफीज 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए 139 रन की जरूरत है, जबकि मैच में अभी दो दिन का खेल बचा हुआ है।

Day 3: Stumps! Pakistan: 37/0 (8 ov). Pakistan need 139 runs to win. More: https://t.co/XS9hZ5QZP9 #PAKvNZ pic.twitter.com/iOUUNIew9Q

इससे पहले मध्यम गति के गेंदबाज हसन अली और लेग स्पिनर यासिर शाह के पांच-पांच विकेट की मदद से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में 249 रन पर आउट किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बीजे वाटलिंग (59) और हेनरी निकोलस (55) ने पांचवें विकेट के लिए 112 रन जोड़े लेकिन उसने आखिरी छह विकेट 29 रन के अंदर गंवा दिए। दूसरा टेस्ट मैच दुबई में 24 नवंबर से जबकि तीसरा मैच अबुधाबी में तीन दिसंबर से खेला जाएगा।

86-2 (Williamson, 33.4)

220-5 (Nicholls, 89.4)

224-6 (de Grandhomme, 91.5)

227-7 (Watling, 93.2)

227-8 (Wagner, 93.6)

With 14th Five-Wicket haul @Shah64Y moves past Saqlain Mushtaq (13) and Fazal Mahmood (13) in the list of most Five-Wicket Hauls in Tests for Pakistan. pic.twitter.com/3V7Q5zSYWC