PM मोदी ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, कहा- मैच जीतो और दिल भी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (5 जून) को विश्वकप (ICC World Cup 2019) में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम को ट्वीट कर विश्वकप के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय टीम विश्वकप में आज अपना पहला मुकाबला खेलने उतरी है, इस मौके पर मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट देखने को मिले और खेल भावना का सम्मान बना रहे।”पीएम मोदी ने कहा, “खेल भी जीतो और दिल भी।”

As #TeamIndia begins it’s #CWC19 journey today, best wishes to the entire Team. May this tournament witness good cricket and celebrate the spirit of sportsmanship. खेल भी जीतो और दिल भी ! #INDvSA

वहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया को विश्वकप के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सीके खन्ना ने टीम इंडिया को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, “मैं उम्मीद करता हूं कि विराट के शानदार नेतृत्व में भारतीय टीम इस विश्वकप में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और अपने हाथों में कप लेकर स्वदेश लौटेगी।”

