क्या आईपीएल 2022 में गेंदबाजी करते दिखेंगे हार्दिक पांड्या? जानिए इस सवाल पर अहमदाबाद के कप्तान का जवाब

वार्ता,अहमदाबाद Namita Shukla Wed, 02 Feb 2022 05:56 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.