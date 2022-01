हिंदी न्यूज़ क्रिकेट IND vs SA: ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल से विकेटकीपिंग कराने पर भड़के गौतम गंभीर, कहा- एक ओपनर टेस्ट में ऐसा नहीं कर सकता

IND vs SA: ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल से विकेटकीपिंग कराने पर भड़के गौतम गंभीर, कहा- एक ओपनर टेस्ट में ऐसा नहीं कर सकता

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Thu, 13 Jan 2022 08:18 AM

इस खबर को सुनें